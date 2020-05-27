رسميا - أندية الدوري الإنجليزي توافق بالإجماع للانتقال للمرحلة الثانية من التدريبات

وافقت أندية الدوري الإنجليزي بالإجماع على العودة إلى التدريبات والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وتشير المرحلة الثانية من التدريبات بالاتصال المحدود بين اللاعبين في خطوة جديدة نحو استئناف المسابقة الشهر المقبل.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا رسميا اليوم الأربعاء للتأكيد على الدخول بالمرحلة الثانية من التدريبات.

وكشف موقع الدوري الإنجليزي على موافقة الأندية بالإجماع لاستئناف التدريبات باتصال محدود بين اللاعبين، وأن ذلك يمثل خطوة أخرى نحو استئناف المسابقة.

وأوضح البيان أن الفرق الآن قادرة على التدرب كمجموعة والانخراط في التعامل مع تقليل أي اتصال وثيق غير ضروري.

ويتبقى تحديد موعد عودة التدريبات بشكل طبيعي قبل إعلان موعد استئناف المسابقة.

وشدد البيان على أن الأولوية هي صحة جميع المشاركين وهنالك بروتوكولات طبية صارمة لضمان أن ملعب التدريب هو البيئة الأكثر أمانا.

وسيستمر اختبار اللاعبين والموظفين طبيا لفحوصات فيروس كورونا مرتين في الأسبوع.

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