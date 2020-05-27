كرة سلة - رئيس الاتحاد المصري: استئناف النشاط لن يتم إلا بموافقة الدولة.. إلغاء الموسم غير وارد

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 12:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الجزيرة - كرة سلة

يرى مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أنه من الصعب جدا إلغاء الموسم الحالي رغم التأجيل لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا.

وشدد أبو فريخة على أن استئناف النشاط لن يتم إلا بموافقة الدولة في النهاية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة الصحة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن استئناف النشاط الرياضي في مصر تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل.

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وقال أبو فريخة عبر بث مباشر للصفحة الرسمية للاتحاد المصري: "إلغاء المسابقات أمر غير وارد، فالموسم على وشط الانتهاء".

وأوضح أبو فريخة "يتبقى في دوري الرجال مباراة أو اثنين بين الأهلي والجزيرة والفائز يواجه الاتحاد في النهائي، أما الكأس فوصلنا إلى ربع النهائي ويمكن الانتهاء منه في 4 أيام، وهناك مباريات قليلة للسيدات".

وشدد رئيس الاتحاد المصري "الحديث عن إلغاء المسابقة أمر صعب جدا، الأندية تكبدت مصروفات كبيرة، وهناك جهد كبير بذل من الأجهز الفنية والإدارية واللاعبين، وعدم استكمال الموسم أمر غير للرياضة بشكل عام".

وتابع: "عودة النشاط لن تتم إلا بموافقة الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأوليمبية، الاتحاد ملتزم بالاجراءات الاحترازية، واللجنة الطبية قدمت مقترحا تحت الدراسة، وسيتم إرساله بعد الموافقة عليه للوزارة، ونحن جاهزون لاستئناف المسابقات".

وواصل: "استكمال الدوري سيتم وفقا للاشتراطات التي تمت من بداية الموسم، ولن يتم المساس بهذه الاشتراطات".

وقال أبو فريخة: "كانت لدينا خطة لاعداد المنتخبات السنية، لكن تفشي فيروس كورونا اوقف كل شيء، وفور عودة النشاط سيتم تجميع المنتخبات الأربعة وإعدادهم على أعلى مستوى للمنافسات قاريا وعالميا".

وأتم رئيس الاتحاد المصري تصريحاته "المنافسة كانت شديدة هذا الموسم في مختلف قطاعات كرة السلة، وأسهم نقل المباريات تليفزيونيا في زيادة الاهتمام باللعبة، ومتابعة الجماهير لمبارياتها، ونال الاتحاد الإشادة داخليا وخارجيا بعد التطور الملموس على مستوى كرة السلة".

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