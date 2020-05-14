الزمالك يكشف خطواته من أجل استرداد لقب "نادي القرن"

الخميس، 14 مايو 2020 - 23:49

كتب : FilGoal

هاني زادة

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك عن الخطوات التي سيتبعها ناديه من أجل استرداد لقب نادي القرن الإفريقي من غريمه التقليدي الأهلي.

والخطوات التي كشف عنها هاني زادة عبر قناة "أون تايم سبورتس" جاءت كالتالي على لسانه:

** شكلنا لجنة برئاسة أحمد جلال إبراهيم وعضوية كل من هاني زادة وأحمد مرتضى منصور وإسماعيل يوسف

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** تلك اللجنة سوف تستطلع أراء كل الخبراء القانونيين المصريين والأجانب في أزمة نادي القرن.

** سنتواصل مع الاتحاد الإفريقي للحصول على بعض البيانات.

** نرفع التقرير الخاص بالأزمة لمرتضى منصور للتصحيح القانوني فيه.

** حال تأكدنا بنسبة تفوق 90% من قوة موقفنا سنبدأ اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية وتلك الدراسة سوف تستغرق 10 أيام بحد أقصى.

** بعد الإعلان عن اللجنة المشكلة حصلنا على أكثر من مستندات من بعض الأشخاص المتطوعين لمساعدة الزمالك في تلك الأزمة.

وعن سبب تفكير الزمالك حاليا في استرداد لقب نادي القرن برر هاني زادة "قيادات الاتحاد الإفريقي اختلفت الأيام الحالية عن عهد الرئيس السابق عيسى حياتو وبدون شك نثق في القيادة الحالية بعد ما حدث معنا في أزمة السفر لقطر قبل لقاء الترجي في السوبر الإفريقي".

وأضاف هاني زادة حديثه "القيادات الحالية للاتحاد الإفريقي ورأيي الشخصي أفضل بكثير من القيادات السابقة".

وأتم "اللجنة الحالية سوف تجتمع وبعد الانتهاء من كل الخطوات المذكورة والتأكد من قوة موقفنا سنلجأ للمحافل الدولية".

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