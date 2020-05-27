راديو مونت كارلو: إمكانية إقامة أمم إفريقيا في صيف 2022

كشف "راديو مونت كارلو" الفرنسي، عن إمكانية إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021، في صيف 2022.

الإذاعة الفرنسية العريقة، نقلت عن مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي أشار إلى صعوبة تنظيم البطولة في موعدها المقرر

ومن المفترَض أن تنطلق النسخة المقبلة المقامة في الكاميرون يوم 9 يناير، وتنتهي يوم 6 فبراير من العام 2021.

لكن المصدر صرّح: "لا توجد فرصة تقريبا لإقامة كأس الأمم الإفريقية 2021 في يناير المقبل".

وكشف المصدر: "النية هي تأجيل المسابقة لتقام في يناير 2022".

المصدر أوضح كذلك أن تأجيلها 12 شهرا ليس الخيار الوحيد على الطاولة، وإنما من المطروح تأجيلها لـ 18 شهرا.

وقال المصدر: "أما إقامتها في صيف 2022 فليس أمرا مستبعدا، لأن كأس العالم سيقام في نوفمبر 2022".

وأتم المصدر مستدركا: "لكن علينا دراسة هذه الفكرة جيدا حتى لا نزعزع استقرار المنتخبات الإفريقية المشاركة في المونديال".

وتتبقى 4 جولات كاملة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى الملحق، قبل أقل من 7 أشهر على موعدها، مما يحد من احتمالية إقامته في يناير.

المسابقة التي نُظمت كل عامين في يناير، عرفت موعدا جديدا في النسخة الماضية على أرض مصر عندما لُعبت في الصيف، قبل أن يعود الاتحاد الإفريقي لإقامتها في يناير مجددا بدءا من النسخة المقبلة.

لكن "كاف" قد يجد نفسه مجبرا –وفقا للتقرير- على العودة للعب في الصيف مجددا، بعد أن اجتاح فيروس كورونا العالم، وتلاعب بمخططات كرة القدم.

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