كيميتش يكشف: كنت أعرف أن بوركي يتقدم عن مرماه كثيرا
الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 21:11
كتب : FilGoal
كشف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ، أنه تصيّد تقدُم رومان بوركي حارس مرمى بوروسيا دورتموند ليهز شباكه.
جوشوا كيميش
النادي : بايرن ميونيخ
كيميتش حسم كلاسيكو ألمانيا بهدف جميل على طريقة "لوب"، قبل دقائق على نهاية الشوط الأول.
وصرّح كيميتش بعد المباراة: "أخبرونا قبل المباراة أن بوركي يتقدم عادةً عن خط مرماه".
وأضاف في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لناديه على تويتر: "إنه أفضل هدف في مسيرتي".
وأتم: "كان هدفا مهما للغاية".
ويعد هذا الهدف هو الخامس لـ كيميتش هذا الموسم في 38 مباراة، في حين صنع 9 أهداف أخرى.
فوز هو الأول لبايرن على ملعب خصمه التقليدي لأول مرة منذ نوفمبر 2017 بموسم 2017-18.
لكن تلك المرة لم يصدح الملعب بصوت جماهيره مواصلا الاكتفاء بأصوات اللاعبين والمديرين الفنيين.
ارتفع رصيد بايرن إلى 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن دورتموند والذي بات مهددا بفقدان الوصافة لصالح ريد بول لايبزيج.
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