كيميتش يكشف: كنت أعرف أن بوركي يتقدم عن مرماه كثيرا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 21:11

كتب : FilGoal

هدف جوشوا كيميتش في شباك توماس بوركي

كشف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ، أنه تصيّد تقدُم رومان بوركي حارس مرمى بوروسيا دورتموند ليهز شباكه.

كيميتش حسم كلاسيكو ألمانيا بهدف جميل على طريقة "لوب"، قبل دقائق على نهاية الشوط الأول.

وصرّح كيميتش بعد المباراة: "أخبرونا قبل المباراة أن بوركي يتقدم عادةً عن خط مرماه".

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وأضاف في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لناديه على تويتر: "إنه أفضل هدف في مسيرتي".

وأتم: "كان هدفا مهما للغاية".

ويعد هذا الهدف هو الخامس لـ كيميتش هذا الموسم في 38 مباراة، في حين صنع 9 أهداف أخرى.

فوز هو الأول لبايرن على ملعب خصمه التقليدي لأول مرة منذ نوفمبر 2017 بموسم 2017-18.

لكن تلك المرة لم يصدح الملعب بصوت جماهيره مواصلا الاكتفاء بأصوات اللاعبين والمديرين الفنيين.

ارتفع رصيد بايرن إلى 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن دورتموند والذي بات مهددا بفقدان الوصافة لصالح ريد بول لايبزيج.

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