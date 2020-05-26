محمد سند أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لكرة اليد

تُوج المصري محمد سند لاعب نادي نيم جارد، كأفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي عن الموسم الحالي.

سند (29 عاما) يلعب في نادي نيم الفرنسي منذ صيف 2017.

لاعب الزمالك السابق كان أحد نجوم منتخب مصر الفائز ببطولة إفريقيا في تونس بشهر يناير المقبل.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي عن الجوائز في بث مباشر عبر فيسبوك.

فيما فاز النرويجي ساندر ساجوسين لاعب باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.

وتوج راؤول جونزاليس المدير الفني لـ باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدرب.

وكان باريس سان جيرمان قد توج باللقب بعد توقف المسابقة في منتصف أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا.

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