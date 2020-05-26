بيل: ستيفن كيري يلعب الجولف صباح يوم المباراة ولا ينتقده أحد

استشهد جاريث بيل لاعب ريال مدريد، بـ نجم كرة السلة الأمريكية ستيفن كيري لاعب جولدن ستيت واريورز، ليدلل على أن رياضة الجولف غير مُرهقة.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بيل يتلقى انتقادات دائمة من الصحافة الإسبانية بسبب ممارسته الجولف بشكل دوري قبل المباريات، إذ تحدثت العديد من التقارير عن تسببها في آلام ظهره.

وقال بيل ردا على ذلك: "ممارسة الجولف يُفترَض ألا تكون مشكلة لي كما هو الوضع، لا أعرف لماذا يمتلك الناس مشكلة مع لعب الجولف، تحدثت عن الأمر مع الأطباء في العديد من المرات ولا ضرر منه".

وأضاف عبر بودكاست جولف: "الإعلام يرسخ منظور أن الجولف مضرا لي، وأنه يؤلم الظهر ويمنعني من الراحة".

وواصل: "انظروا إلى الناس في الولايات المتحدة، ستيفن كيري على سبيل المثال الذي يلعب الجولف صبيحة يوم المباراة، بينما أنا ألعب الجولف قبل المباراة بيومين".

وأكمل: "هل جماهير ريال مدريد مهتمة بالجولف؟ لا، على الإطلاق".

وتابع: "في كرة القدم كل شيء يتوقف على النتائج، هذه هي المشكلة، يمكنك أن تلعب بشكل رائع لخمس مباريات ولا تسجل، وقتها سيقول الجميع إنك تمر بوقتٍ عصيب".

وأردف: "الجماهير تحب الأهداف والتمريرات الحاسمة، وهذا لا يحدث دائما، في المقابل لو لعبت بشكل مريع وسجلت هدفين، فسيقولون إنك لعبت مباراة عظيمة".

وأتم: "يمكن أن يمتلك الناس رأيهم الخاص، لكن طالما شعرت أنني لعبت بشكل جيد، فإني أشعر بالسعادة".

بيل (30 عاما) خاض 18 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، ولم يسجل سوى 3 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

video:1

هل تفاوض العين لضم علي معلول

حقيقة تحديد الأهلي لسعر أزارو

كيف يفكر كاف في موعد عودة دوري الأبطال والكونفدرالية

حقيقة إصابة إبراهيموفيتش المروعة