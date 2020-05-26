الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض العين لضم معلول

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 17:59

كتب : أحمد الخولي

علي معلول مع الأهلي أمام صن داونز

تقارير انتشرت في الساعات القليلة الماضية تشير إلى رغبة نادي العين الإماراتي في التعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب تونس. فما صحة هذه الأخبار؟

وأوضح أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي حقيقة التقارير التونسية التي أشارت إلى تقدم العين بعرض للقلعة الحمراء لضم معلول.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "كل هذه التقارير غير صحيحة ولا توجد مفاوضات أو عروض".

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وشدد "كما أن معلول لن يتم التفريط فيه وهو مستمر معنا".

وأضاف "لم نتلق أي اتصالات من نادي العين ونعتقد أن ما يتردد من أخبار حول انتقالات اللاعبين بعيد عن أرض الواقع بحكم أن خريطة الموسم الجديد في العالم كله غير واضحة".

وكانت صحيفة الشروق التونسية زعمت تقدم نادي العين بعرض لضم معلول. (طالع التفاصيل)

علي معلول صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في 2016، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى 2022.

ولعب معلول 20 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

ورفع معلول 3 ألقاب دوري مصري، ولقب الكأس مرة والسوبر مرتين.

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