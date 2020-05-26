أمير توفيق يوضح لـ في الجول حقيقة تحديد سعر أزارو بـ 3 ملايين دولار

نفى أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي، صحة التقارير التي زعمت تحديد النادي لسعر أزارو بـ 3 ملايين دولار.

وقال توفيق عبر FilGoal.com: "لم يتم تكليفي بتسويق أزارو أو تحديد سعره".

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد جديد في موقفه سوى أنه معار لنادي الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري".

وأتم: "بعدما تنتهي إعارته، سنحدد مصيره وفقا لاحتياجات الجهاز الفني في الموسم الجديد".

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية قد زعمت تحديد الأهلي لسعر بيع الدولي المغربي وليد أزارو.

وأفادت أن الأهلي "لن يتنازل عن اللاعب بسعر أقل من ذلك"، وأن أزارو "لن يعود لـ الأهلي بشكل رسمي بقرار من السويسري ريني فايلر".

وسجل أزارو 3 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 7 مباريات مع الاتفاق.

وانضم أزارو صاحب الـ 24 عاما إلى الأهلي في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

ولعب أزارو 89 مباراة بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.

وحقق أزارو لقب الدوري مرتين والسوبر المصري مرة مع الأهلي.

video:1

اقرأ أيضا:

خطوة جديدة من وزارة الرياضة نحو استئناف النشاط

هل تفاوض الأهلي مع مهاجم الترجي؟

أعظم 25 هدافا في التاريخ

كيليني يكشف ما حدث بين شوطي نهائي كارديف

كوكايين وكسر الحجر الصحي وحوادث سير.. ماذا يحدث في الأرجنتين!