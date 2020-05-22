مانشستر يونايتد: فيروس كورونا كلفنا 28 مليون جنيه إسترليني.. التأثير الأكبر سيظهر قريبا

الجمعة، 22 مايو 2020 - 18:43

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أصدر نادي مانشستر يونايتد نتائج الربع سنوية حتى 31 مارس الماضي وأوضحت أن فيروس كورونا كلفهم خسارة 28 مليون جنيه إسترليني والرقم مرشح لأن يكون أكبر.

كليف باتي المسؤول المالي في النادي فأن النادي خسر 20 مليون بسبب عوائد البث، و8 مليون في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من مارس عقب تعليق المسابقات.

وتأجلت 11 مباراة حتى الآن للشياطين الحمر منذ بدء تفشي الفيروس.

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وأوضح باتي أن القنوات التي تبث الدوري الإنجليزي سيحصلون على 20 مليون جنيه إسترليني من النادي بسبب تغيير تواريخ المباريات منذ تفشي الفيروس.

كما تأثرت مبيعات النادي عقب إغلاق المتاجر في ملعب أولد ترافورد بسبب تعليق المباريات، كما أن عائدات يوم المباراة تأثرت بشكل كبير.

ورفض النادي وضع رقما حول التكلفة المالية المتوقع أن يخسرها النادي في نهاية الأمر.

إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي قال: "نتائج الأشهر الثلاثة الأولى تعكس تأثيرا جزئيا للوباء على النادي لكن التأثير الأكبر سيكون في الربع الحالي وربما بعد ذلك".

وانخفضت إيرادات الربع بنسبة 18.7٪ إلى 123.7 مليون جنيه إسترليني. وارتفعت ديون النادي بمقدار 124.4 مليون جنيه استرليني إلى 429.1 مليون جنيه استرليني.

وقال وودوارد "هذه أوقات غير مسبوقة ويجب أن ندرك أن هذه الأزمة لن تختفي بين عشية وضحاها".

وأتم "نادينا مبني على أساس متين. ما زلنا متفائلين بشدة بشأن الآفاق طويلة المدى للنادي بمجرد أن نمضي في طريقنا خلال ما هو بلا شك واحدة من أكثر الفترات غير العادية واختبارا في تاريخ 142 عاما من مانشستر يونايتد".

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