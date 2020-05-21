حكم إسباني سابق: 90% من الحكام مشجعين لـ ريال مدريد

الخميس، 21 مايو 2020 - 22:09

كتب : FilGoal

الحكم الإسباني إدواردو إيتورالدي جونزاليس

أوضح إدواردو إيتورالدي جونزاليس الحكم الإسباني السابق أن 90% من الحكم مشجعين لـ ريال مدريد و10% لـ برشلونة.

وقال إدواردو لإذاعة "El Larguero" ردا على كم حكما يدعم قطبي الكرة الإسبانية: "90% لـ ريال مدريد 10% برشلونة".

وأضاف "لا يهم إذا كان برشلونة يفضل هذا أم لا، 70% من السكان دون إقليم كتالونيا يدعمون ريال مدريد".

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ولا يعد ذلك التصريح المثير للجدل الأول للحكم السابق، إذ قال سابقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية في 2014: "إن حكام كرة القدم الإسبانية لا يأتون من المريخ. فأنت تصبح حكما لأنك تحب كرة القدم، وإذا كنت تحب كرة القدم، فلا أعتقد أن هناك من لا يحب فريقا".

وتابع "أنا محظوظ لأنني ولدت في بلباو وفي بلباو الناس مع أتلتيك. ومع ذلك، في بقية إسبانيا معظمهم يشجعون ريال مدريد أو برشلونة لأنهم الفريقان الفائزان".

الحكم البالغ 53 عاما أدار 291 مباراة في 17 موسم بالدوري الإسباني.

وسبق أن أدار إيتورالدي 3 مباريات للسوبر الإسباني وكذلك نهائي كأس تونس موسم 2006-07.

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إدواردو إيتورالدي جونزاليس برشلونة ريال مدريد
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