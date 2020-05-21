النجم الساحلي: الزمالك لم يطلب كشريدة

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي عن عدم وجود مفاوضات من الزمالك لضم وجدي كشريدة ظهير أيمن الفريق.

وقال عاشور عبر قناة أون تايم سبورتس2: "كشريدة تعاقده ممتد مع النجم الساحلي لمدة موسمين مقبلين".

وأضاف "لم نتلق أي عروض رسمية أو محادثات من الزمالك أو أي ناد آخر بشأن التعاقد مع كشريدة".

وأكمل "من المبكر الحديث عن انتقال أي لاعب لأن الموسم لم ينتهي وفترة الانتقالات الجديدة في شهر أكتوبر المقبل".

وأتم تصريحاته "إذا تلقينا عرضا لكشريدة أو غيره من اللاعبين سندرسه جيدا من أجل تحقيق الاستفادة المادية للنادي واللاعب".

وأشارت تقارير في الفترة الماضية عن اهتمام الأهلي والزمالك بالظيهر الأيمن التونسي وجدي كشريدة للتعاقد معه الموسم المقبل.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

"لاعبو ساوثامبتون لا يمررون الكرة لـ ماني"

اختفوا في ظروف غامضة - سعيد عبد العزيز.. "مدفعجي" المحلة صاحب

بيان رسمي - رابطة الكرة الإنجليزية تعلن موقف الهبوط والصعود

اللجنة الأولمبية: "كورونا مستمر لـ2020 على الأقل"

أبطال في الجول - تهاني طوسون.. أسطورة الكرة الطائرة