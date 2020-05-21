النجم الساحلي: الزمالك لم يطلب كشريدة

الخميس، 21 مايو 2020 - 23:44

كتب : FilGoal

وجدي كشريدة - تونس - أنجولا

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي عن عدم وجود مفاوضات من الزمالك لضم وجدي كشريدة ظهير أيمن الفريق.

وقال عاشور عبر قناة أون تايم سبورتس2: "كشريدة تعاقده ممتد مع النجم الساحلي لمدة موسمين مقبلين".

وأضاف "لم نتلق أي عروض رسمية أو محادثات من الزمالك أو أي ناد آخر بشأن التعاقد مع كشريدة".

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وأكمل "من المبكر الحديث عن انتقال أي لاعب لأن الموسم لم ينتهي وفترة الانتقالات الجديدة في شهر أكتوبر المقبل".

وأتم تصريحاته "إذا تلقينا عرضا لكشريدة أو غيره من اللاعبين سندرسه جيدا من أجل تحقيق الاستفادة المادية للنادي واللاعب".

وأشارت تقارير في الفترة الماضية عن اهتمام الأهلي والزمالك بالظيهر الأيمن التونسي وجدي كشريدة للتعاقد معه الموسم المقبل.

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