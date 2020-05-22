هشام يكن لـ في الجول: تصريحاتي حُرفت.. يهمني الاعتراف بـ الزمالك كـ"نادي القرن" ولكن

الجمعة، 22 مايو 2020 - 01:55

كتب : FilGoal

هشام يكن - الزمالك

شدد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على أن تصريحاته بخصوص قضية نادي القرن "حُرفت وفُهمت بشكل غير صحيح"، على حد وصفه.

وقال هشام يكن: "أنا ابن من أبناء الزمالك، علاقتي رائعة مع الجمهور ولا أحد يقدر أن يُزايد على ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ ولم تُنقل بشكل صحيح، بخصوص قضية نادي القرن".

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وتابع "تعجبت من حصول الأهلي على نادي القرن رغم تتويجه بـ 7 بطولات في مقابل تتويج الزمالك بـ 9! بل وحققت أنا 5 بطولات من أصل 9 لـ الزمالك، ولذلك يهمني بكل تأكيد الاعتراف بـ الزمالك "كنادي القرن".

وأردف "ما قصدته من تصريحاتي أنني أرى أن خطوة رفع القضية ليست أفضل خطوة من الزمالك، الأفضل كان الجلوس مع الاتحاد الإفريقي ومعرفة معايير اختيار الأهلي".

وأوضح "منذ الإعلان عن التحرك القضائي وظهر التراشق بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما لا أرغب في رؤيته".

وأتم "فخور أنني ابن من أبناء الزمالك وأنني لعبت بقميص الفريق".

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