كابوريا: الأهلي فاوضني مرتين.. وفيريرا طلب التعاقد معي في السد

الجمعة، 22 مايو 2020 - 01:30

كتب : FilGoal

كابوريا - الزمالك

كشف أحمد عبد الباسط "كابوريا" لاعب وسط الزمالك السابق عن مفاوضات الأهلي معه في وقت سابق.

أحمد كابوريا

النادي : طلائع الجيش

وقال كابوريا عبر قناة أون تايم سبورتس2: "عندما كنت لاعبا في المصري فاوضني الأهلي مرتين".

وأضاف لاعب طلائع الجيش الحالي "ولكن المفاوضات توقفت وذهبت بعدها للزمالك ولكن لم أوفق لذلك رحلت على سبيل الإعارة لأكثر من مرة".

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وأكمل "أيضا المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك طلب التعاقد معي عندما كان مدربا للسد القطري".

وأتم تصريحاته "أفضل من تدربت معه هو حسام حسن وجعلني أقدم أفضل مستوى في مسيرتي عندما كنت في المصري".

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