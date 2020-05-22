"10 أندية في رابطة الكرة الإنجليزية قد تشهر إفلاسها خلال الأسابيع المقبلة"

الجمعة، 22 مايو 2020 - 13:47

كتب : FilGoal

رابطة الكرة الإنجليزية

قال داميان كولينز عضو البرلمان البريطاني إن هناك 10 أندية في رابطة الكرة الإنجليزية قد تشهر إفلاسها خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب صعوبة الوضع الحالي مع توقف النشاط. وذلك وفقا لتصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح كولينز قائلا: "في الأسابيع القليلة المقبلة قد نرى 10 أندية من رابطة الكرة الإنجليزية مهددة بالإفلاس".

وأضاف "رأينا ما حدث مع فريقي بوري وبولتون في الصيف الماضي، كانا في ورطة، إن حدث ذلك خلال الأسابيع المقبلة مع تلك الأندية فستكون هناك مطالب شعبية للتدخل".

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وواصل "بدون تدخل الحكومة تلك الأندية ستفلس وقد يتبعها البعض أيضا".

وأتم "لا أعتقد أن هناك كيان قادر على دفع المال المطلوب، الأمر يحتاج إلى قيادة الحكومة هنا".

وتوقف نشاط كرة القدم في بريطانيا منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". كما أن رابطة الكرة الإنجليزية التي تضم التشامبيونشيب والدرجتين الأولى والثانية قد أعلنت استمرار الهبوط والصعود حتى في حالة إلغاء الموسم الجاري.

وسجلت بريطانيا إلى الآن أكثر من 250 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بجانب أكثر من 36 ألف حالة وفاة. لتكون ثاني أكثر دولة من حيث عدد الإصابات والأولى من حيث عدد الوفيات متخطية إيطاليا.

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