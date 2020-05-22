لاعب سوالوز الجنوب إفريقي: الأهلي عرض مبلغا كبيرا لضمي قبل أكثر من 16 عاما

الجمعة، 22 مايو 2020 - 13:05

كتب : FilGoal

موكوينا

قال ليبوهانج موكوينا لاعب فريق سوالوز الجنوب إفريقي إن الأهلي أراد التعاقد معه قبل سنوات طويلة لكن والديه رفضا الأمر بسبب صغر سنه.

وصرح موكوينا في حوار نشرته صحيفة Sowetanlive "هي أشياء تقتلك كلاعب، لتقول إنني قادر على الذهاب بعيدا واللعب في أعلى مستوى ضد أقوى الفرق لكن شيئا لم يحدث".

وواصل موكوينا (33 عاما) "عندما كنت في منتخب الناشئين (تحت 17 عاما)، كان مفترضا انتقال للأهلي، أعتقد أنهم عرضوا مبلغا جيدا للتعاقد معي على أن ألعب للفريق الرديف. فزت بجائزة أفضل لاعب في بطولة مع منتخب الناشئين والأهلي أرادني لكن والداي رفضا لأنهما أرادا أن أكمل دراستي".

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وصرح موكوينا بأنه كاد ينتقل لبنفيكا أو ستراسبورج لكنه استمر في جنوب إفريقيا.

ولعب موكوينا لأورلاندو بايرتس وماميلودي صن داونز وأياكس كيب تاون وماكابي وانتقل لسوالوز في الصيف الماضي.

وتوج موكوينا بالدوري مرتين مع صن داونز وشارك في 7 مباريات مع منتخب جنوب إفريقيا منها الفوز على مصر 2-1 في لقاء ودي في 2006.

وشارك موكوينا مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا 2006 التي استضافتها وتوجت بها مصر.

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