سولشاير: مورينيو اشتكى من غرفة الفريق الضيف في أولد ترافورد.. تلك التي غيرها بنفسه

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه تقابل مع جوزيه مورينيو مدرب توتنام والذي تولى الإدارة الفنية قبله للشياطين الحمر وكان حديثهما جيدا، مشيرا إلى أن البرتغالي اشتكى من غرفة ملابس الفريق الضيف، وهي ذاتها التي غيرها بنفسه حينما كان مدربا ليونايتد.

وصرح سولشاير حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "تحدثنا قبل المباراة سويا، لم أقابله من قبل، فقط لفترة قصيرة حينما كان يدرب تشيلسي وأنا مع كارديف، كان حديثنا جيدا".

وأضاف "مورينيو كان يشتكي حول غرفة الملابس الخاصة بالفرق خارج الأرض، الغرفة التي غيرها بنفسه".

وواصل "كانت هناك أجواء إيجابية بيننا، من الجيد عودته إلى هنا".

مورينيو تولى تدريب الشياطين الحمر في موسم 2016-2017 وقاد الفريق للفوز بالدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي، إلا أنه أقيل في ديسمبر 2018 ليتولى سولشاير تدريب الفريق.

وأكمل المدرب النرويجي حديثه قائلا: "أفضل أن يكون لدي نقص في تشكيلتي عوضا عن لاعب لا يكترث وسيء".

وتابع "الشخصية مهمة للغاية، نحن فريق يعمل في بيئة جماعية، ترغب من اللاعبين أن يكون لديهم بعض الكبرياء والعزيمة لكن أيضا يجب عليهم أن يتكيفوا على أوضاعنا".

وأتم "في مارس 2019 اللاعبون كانوا منهكين للغاية سواء بدنيا أو نفسيا، وكانت لدينا بعض الإصابات، اللاعبون بدأوا في التفكير بشكل سلبي لكن الآن تفكيرنا إيجابي".

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