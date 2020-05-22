تقرير: سيتي ويوفنتوس وباريس يتصارعون من أجل لاعب برشلونة

الجمعة، 22 مايو 2020 - 11:31

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو - برشلونة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب فريق برشلونة.

نيلسون سيميدو

النادي : برشلونة

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان يريدون انتداب اللاعب البالغ عمره 26 عاما، وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان في الصورة.

وكتبت أن سيميدو قد يدخل في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاوتارو مارتينيز الأرجنتيني من إنتر إلى برشلونة.

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ومنذ أيام قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن برشلونة اتفق مع يوفنتوس على صفقة تبادلية يذهب بموجبها سيميدو إلى الأخير مقابل 25 مليون يورو إضافة إلى اللاعبين ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو.

ويخوض سيميدو، اللاعب الأسبق لبنفيكا، موسمه الثالث مع برشلونة.

وشارك سيميدو في 29 مباراة بالموسم الجاري وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وتوقف الدوري الإسباني في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وتقول تقارير إنه سيستأنف في 12 يونيو المقبل.

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