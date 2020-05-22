هندرسون: أحترم قرار اللاعبين الذين رفضوا العودة للتدريبات وأتمنى أن يعاملونا بالمثل

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إن اللاعبين الذين رفضوا العودة للتدريبات ليس عليهم أن يكونوا مجبرين، مشددا على احترامه لرأيهم وقرارهم.

وصرح هندرسون عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "أحترم رأي وقرار اللاعبين الذين لم يعودوا للتدريبات".

وواصل "أعتقد أن الجميع في وضع مختلف مع عائلاتهم في المنزل، في نهاية المطاف إن لم تشعر بالراحة أو الأمان فليس عليك أن تكون مجبرا أو مضغوطا للعودة للعمل".

وأضاف "أحترم قرارهم، وآمل أن يحترموا رأيي أنا واللاعبين الآخرين الذين عادوا للتدريبات".

وأتم "موقف كل شخص مختلف عن الآخر، لكن في النهاية بالنسبة لي أشعر بالأمان في ملعب التدريبات، وإلا لما كنت موجودا هنا، زملائي كذلك".

وكان نجولو كانتي لاعب تشيلسي وتروي ديني قائد واتفورد قد رفضوا العودة للتدريبات بعد تصويت الأندية على العودة للتدريبات الجماعية بداية من يوم الثلاثاء. على أن يتدرب اللاعبون في مجموعات من خمس لاعبين فقط.

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