الهلال يوضح حقيقة اهتمامه بضم علي معلول

الخميس، 21 مايو 2020 - 20:23

كتب : FilGoal

هدف علي معلول لـ الأهلي أمام الزمالك

هل بالفعل يرغب نادي الهلال السعودي في التعاقد مع الظهير الأيسر علي معلول نجم الأهلي؟ سؤال أجاب عنه مصدر مسؤول في النادي السعودي.

ونفى مصدر مسؤول في نادي الهلال ما تردد في صحف تونس بخصوص رغبة النادي السعودي في ضم معلول.

وأوضح المصدر في تصريحاته مع صحيفة (الشرق الأوسط): "علي معلول ليس من ضمن خيارات الهلال في الموسم المقبل".

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وكانت صحيفة تونس الرقمية قد زعمت بوجود رغبة لدى نادي الهلال لضم معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـ FilGoal.com عدم وصول أي عروض رسمية من أي فريق لضم معلول، مع تمسك القلعة الحمراء ببقاء اللاعب. (طالع التفاصيل)

علي معلول صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في 2016، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى 2022.

ولعب معلول 20 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

ورفع معلول 3 ألقاب دوري مصري، ولقب الكأس مرة والسوبر مرتين.

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