الهلال يوضح حقيقة اهتمامه بضم علي معلول

هل بالفعل يرغب نادي الهلال السعودي في التعاقد مع الظهير الأيسر علي معلول نجم الأهلي؟ سؤال أجاب عنه مصدر مسؤول في النادي السعودي.

ونفى مصدر مسؤول في نادي الهلال ما تردد في صحف تونس بخصوص رغبة النادي السعودي في ضم معلول.

وأوضح المصدر في تصريحاته مع صحيفة (الشرق الأوسط): "علي معلول ليس من ضمن خيارات الهلال في الموسم المقبل".

وكانت صحيفة تونس الرقمية قد زعمت بوجود رغبة لدى نادي الهلال لضم معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـ FilGoal.com عدم وصول أي عروض رسمية من أي فريق لضم معلول، مع تمسك القلعة الحمراء ببقاء اللاعب. (طالع التفاصيل)

video:1

علي معلول صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في 2016، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى 2022.

ولعب معلول 20 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

ورفع معلول 3 ألقاب دوري مصري، ولقب الكأس مرة والسوبر مرتين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

"لاعبو ساوثامبتون لا يمررون الكرة لـ ماني"

اختفوا في ظروف غامضة - سعيد عبد العزيز.. "مدفعجي" المحلة صاحب

بيان رسمي - رابطة الكرة الإنجليزية تعلن موقف الهبوط والصعود

اللجنة الأولمبية: "كورونا مستمر لـ2020 على الأقل"

أبطال في الجول - تهاني طوسون.. أسطورة الكرة الطائرة