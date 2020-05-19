مصدر من الأهلي لـ في الجول: الهلال لم يتقدم بعرض لضم معلول.. لا نفكر في رحيله

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 23:55

كتب : أحمد الخولي

علي معلول مع الأهلي أمام صن داونز

نفى مصدر مسؤول في الأهلي وصول أي عرض رسمي لناديه من قبل الهلال السعودي لضم علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي عروض رسمية من قبل الهلال السعودي لضم معلول".

وأضاف "هذا الحديث عار تماما عن الصحة ونحن متمسكون بمعلول ولا نفكر في رحيله".

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وكان موقع "تونس الرقمية" نشر تقريرا اليوم الثلاثاء أكد خلاله أن الهلال تقدم بعرض رسمي للأهلي من أجل ضم معلول.

وانضم علي معلول صاحب الـ30 عاما للأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في عام 2016.

وشارك معلول في 121 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 35 آخرين في كل البطولات.

وخلال الموسم الحالي سجل معلول خمسة أهداف وصنع سبعة في 20 مباراة مع الأهلي.

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