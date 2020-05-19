تقرير تونسي – الهلال السعودي يرغب في ضم معلول

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - صن داونز

يرغب الهلال السعودي في التعاقد مع الظهير الأيسر للأهلي علي معلول عقب فتح باب الانتقالات الصيفية.

ووفقا لتقرير نشره موقع "تونس الرقمية" اليوم الثلاثاء فإن الهلال تقدم بعرض رسمي للأهلي من أجل اللاعب.

وأوضح التقرير في السياق ذاته أن الأهلي لن يوافق على ذلك العرض في ظل اعتماد مدرب الفريق ريني فايلر على معلول واعتباره من العناصر الأساسية في الفريق.

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وانضم علي معلول صاحب الـ30 عاما للأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في عام 2016.

وشارك معلول في 121 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 35 آخرين في كل البطولات.

وخلال الموسم الحالي سجل معلول خمسة أهداف وصنع سبعة في 20 مباراة مع الأهلي.

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