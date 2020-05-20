مدافع واتفورد يعلن إصابته بـ كورونا: مفاجأة كبيرة لأنني لم أغادر منزلي

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

أدريان ماريابا - واتفورد

أعلن أدريان ماريابا مدافع واتفورد الإنجليزي إصابته بـ فيروس كورونا.

مدافع الفريق قال أنه ضمن 3 لاعبين جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية بـ فيروس كورونا.

وكان الدوري الإنجليزي قد أعلن عن وجود 6 حالات إيجابية في 3 أندية، 2 من واتفورد، وأيان وان مدرب بيرنلي المساعد ولم يتم الكشف عن البقية (طالع التفاصيل).

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مارابايا البالغ 33 عاما قال لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "إنها مفاجأة كبيرة لأنني لم أغادر منزلي حقا".

وتابع "أسلوب حياتي هادئ للغاية، وبالتأكيد لا يوجد حفلات أو خروج أو أي شيء، لذلك لا أعرف حقا كيف أصبت".

وأضاف: "إنه لأمر مخيف للغاية، كيف يمكنك أن تشعر أنك على ما يرام تماما وأنك لم تغادر المنزل حقا، ومع ذلك أنت مصاب بالفيروس".

وأتم: "لولا حقيقة أنني عدت إلى التدريبات وأجريت هذا الاختبار، لما اكتشفت أني مصاب بالفيروس لأنني سأتعامل مع الأمور كالمعتاد، الأمر غريب للغاية".

وسيقضى اللاعب الجامايكي 7 أيام في الحجر الصحي ومن ثم يخضع لفحوصات جديدة للتأكد من سلامته.

وكان تروي ديني قائد ومهاجم واتفورد قد أعلن أنه لن يعود للتدريبات بعد أن وافقت أندية الدوري الإنجليزي على العودة للتدريبات في مجموعات صغيرة بداية.

وقال ديني عبر بودكاست Talk The Talk: "أعلنت أنني لن أعود للتدريبات، عندما أشرح موقفي الشخصي سيوافق عليه الجميع" (طالع التفاصيل).

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أدريان ماريابا واتفورد الدوري الإنجليزي فيروس كورونا
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