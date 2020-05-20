علاء ميهوب: جيلنا أقوى من جيل أبو تريكة وبركات.. وهذه أسوأ فترة في تاريخ الأهلي الإفريقي

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

الاهلى علاء ميهوب

يرى علاء ميهوب نجم الأهلي السابق بإن الأهلي هو نادي القرن الإفريقي ولا نقاش في ذلك.

وقال علاء ميهوب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أقر وأعترف إن نادي القرن هو النادي الأهلي. أقر وأعترف بإن لا يوجد ناد قرن غير نادي الأهلي. أقر وأعترف إن الأهلي هو أعظم ناد في الكون".

وسئل ميهوب أيضا عن الأفضل بين جيله وجيل أبو تريكة ومحمد بركات، فقال "جيلنا كان أقوى من جيل أبو تريكة وبركات. حققنا بطولات أكثر وكنا أفضل أيضا من حيث المواهب".

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وعن الفترة الحالية في الأهلي، قال "الفترة الجارية هي الأسوأ في تاريخ الأهلي الإفريقي".

وأتم "مع غياب الأهلي عن تحقيق البطولة منذ 6 أو 7 سنوات وخسارة النهائي مرتين متتاليتين، فبالتأكيد هي أسوأ فترة".

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