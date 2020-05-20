أريتز أدوريز يعلن اعتزاله: جسدي قال لي يكفي.. هكذا انتهت رحلتي

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

أريتز أدوريز - أتليتك بلباو

أعلن أريتز أدوريز مهاجم أتليتك بلباو ومنتخب إسبانيا اعتزاله رسميا اليوم الأربعاء بسبب إصابة لحقت به في الفخذ والتي ستمنعه من اللعب مجددا.

ونشر أدوريز بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه التالي:

لقد جاء الوقت، لقد قلت كثيرا إن كرة القدم ستتركك قبل أن تتركها.

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أمس الأطباء قالوا لي ينبغي أن أجري عملية جراحية عاجلا وليس آجلا ليتم استبدال مفصل الفخذ بآخر صناعي ومحاولة أن أعيش حياتي بعد ذلك بشكل طبيعي إن أمكن.

لسوء الحظ جسدي قال لي يكفي، لن أستطيع مساعدة زملائي بالطريقة التي أحبها أو بالطريقة التي يستحقونها.

هذه هي حياة الرياضي المحترف، بسيطة.. بسيطة جدا.

للأسف نحن نعيش في ظروف أصعب في ظل الجائحة الحالية التي مُدمرين بشكل لا يمكن إصلاحه لكن علينا أن نقاتل سويا.

لذا لا أريد منكم أن تقلقوا علي ما حدث لي مجرد قصة طريفة وعلينا أن ننسى المباراة النهائية التي حلما بها لأنه حان الوقت لأقول وداعا.

وهذا هو نهاية الطريق بالنسبة لي، كانت رحلة لا تنسى ورائعة من البداية حتى النهاية.

أشكركم جميعا من أعماق قلبي.

صاحب الـ39 عاما بدأ مسيرته عام 1999 مع أوريرا ثم أتليتك بلباو ثم بورجوس وبلد الوليد وبلباو مرة أخرى.

وانتقل أدوريز كذلك إلى مايوركا وفالنسيا قبل أن يعود لبلباو في 2012 ويستمر معه حتى الاعتزال.

شارك أدوريز في 780 مباراة سجل خلالهم 285 هدفا وتوج بكأس السوبر الإسباني عام 2015.

وكان من المفترض أن يشارك في نهائي كأس الملك الوسم الجاري في أول دربي باسكي أمام ريال سوسيداد.

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