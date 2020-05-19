قائد واتفورد: لن أعود للتدريبات.. نجلي لديه مشاكل في التنفس وعمره 5 أشهر!

أعلن تروي ديني قائد ومهاجم واتفورد أنه لن يعود للتدريبات يوم الأربعاء المقبل، بعد أن وافقت أندية الدوري الإنجليزي على العودة للتدريبات في مجموعات صغيرة بداية من يوم الثلاثاء.

وقال ديني عبر بودكاست Talk The Talk: "أعلنت أنني لن أعود للتدريبات، عندما أشرح موقفي الشخصي سيوافق عليه الجميع".

وأردف "نجلي لديه 5 أشهر ولديه مشاكل في التنفس، لا أريد وضعه في خطر أكبر. سأعود لمنزلي في زي التمرين المتسخ لأنني لا يمكنني الاستحمام في النادي، وسأضع ملابسي المتسخة مع ملابس ابني وزوجتي، هذه أمور تزيد من احتمالية تواجد فيروس كورونا في منزلي".

ديني أيضا طرح المشاكل الصحية للاعبين من الأقليات العرقية، حيث أثبتت نسبة الإصابة بالمرض في بريطانيا أن أصحاب الأقليات العرقية أكثر عرضة للإصابة بالفيروس 4 مرات.

وأكمل ديني "هل سيكون هناك تحليلات إضافية لهؤلاء، أو تحاليل للناس الذين لديهم مشاكل في القلب؟ أظن أن هذه أمور يجب أن يتم التطرق لها".

وأردف "هم يريدون لعب المباراة الأولى يوم 12 يونيو، أي بعد 3 أسابيع، ذلك التطور سريع للغاية".

وأتم "لا يمكنني الحصول على حلاقة حتى منتصف يوليو بحسب قواعد الحكومة، لكن من الممكن أن أقفز وسط 19 لاعبا آخر للحصول على رأسية؟ لا أعلم كيف تعمل تلك الأمور، لكن لا أحد جاوبني على مخاوفي لأنهم ببساطة لا يعلمون الإجابات، فلم أضع نفسي في موقف مخاطرة. الأمر لا علاقة له بالمال، خسرت كل من أحب ولا أهتم بوضع أموال أخرى في جيوبي".

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الاجتماع الذي عقدته يوم الإثنين على العودة للتدريبات بداية من يوم الثلاثاء. وذلك وفقا لبيان رسمي نشرته رابطة الدوري.

ويسابق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الزمن لاستكمال الموسم الحالي من الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها استعدادا لاستئناف التدريبات تمهيدا لعودة الدوري.

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