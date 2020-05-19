إصابة 6 أشخاص في 3 أندية إنجليزية بفيروس كورونا

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 17:25

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء إصابة ستة أشخاص بين لاعبين وأعضاء أجهزة فنية بفيروس كورونا في ثلاثة أندية.

وأشار بيان بريميرليج إلى أنه لن يُعلن عن هوية الأشخاص أو الأندية التي ينتمون لها بسبب القوانين.

وأوضح البيان أن تلك النتائج جاءت بعد إجراء 748 فحصا على مختلف اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية في الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي خلال يومي 17 و18 من شهر مايو الجاري.

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وسيتم عزل الست حالات لمدة أسبوع قبل أن يخضعوا جميعا لفحوصات أخرى.

وأتم البيان "يقدم الدوري الإنجليزي هذه المعلومات لأغراض النزاهة والرقابة على المنافسة".

يذكر أن بعض أندية الدوري الإنجليزي ستبدأ في العودة تدريجيا خلال الأيام المقبلة للمران مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي استعدادا لاستئناف نشاط الدوري في وقت لاحق.

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