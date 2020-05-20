تحت الأضواء – هاني العجيزي لـ في الجول: فزت بتحدي ضد الحضري.. واستغربت رد فعل جمهور الأهلي

هنا أخبرنا نجوم الكرة إما أن تخبرنا بالحقيقة أو ترفض الإجابة على السؤال نريد حقيقة ما حدث وما تشعر به فقط.

الحلقة الثامنة ستكون مع مهاجم الأهلي والزمالك وسموحة السابق هاني العجيزي.

أسوأ موسم لك؟

2009-2010.

أضعف مهاجم لعبت بجواره؟

فرانسيس في الأهلي.

أسوأ مدرب؟

الفرنسي دينيس لافاني في سموحة.

مدرب كنت دائم الخلاف معه؟

حلمي طولان.

طولان كان يحب اللاعبين الذين يركضون كثيرا ويدافعون وأنا لم أكن جيدا في الدفاع وكنا نشتبك كثيرا بسبب ذلك وكان يستبدلني في المباريات بسبب ذلك الأمر.

مدرب اشتبكت معه؟

ميمي عبد الرازق.

تعمد عدم إشراكي حتى حينما كنت ألعب جيدا وحينما تحدثت معه قال لي أنا شخص أتفائل وأتشائم ببعض الأشياء.

لاعب كان يغار منك؟

أحمد تمساح.

كان يلعب في مركزي وحينما انتقل لسموحة من الداخلية كنت ألعب أنا بشكل أساسي كنت أشعر بشيء من الغيرة منه تجاهي.

لاعب كان يتعمد ضربك؟

حسام عاشور، حتى في مران الأهلي كان يضربني كثيرا.

وحينما انتقلت لسموحة كان يقول لي في الملعب لا أعرف لماذا أحب أن أضربك، وكنت أركض بالكرة كثيرا وهو كان يشعر بالضيق من ذلك.

الأمر ذاته مع شريف عبد الفضيل.

لاعب تعمدت ضربه؟

شوقي السعيد كان لاعبا مؤذيا وكنا نواجه الجونة و"خربشني بأظافره" ورأه رامي عادل.

قام رامي عادل بضربه والحكم طرده بسبب ذلك.

لم أكن أنا الوحيد الذي اشتكى منه بل هناك أيضا عماد متعب.

أضعف فريق لعبت ضده؟

الداخلية وأنا مع سموحة.

كنا نواجههم في ملعبهم وشاركت كبديل وفزنا برباعية وسجلت هدفين.

أكثر حارس كنت تسجيل في مرماه أهدافا؟

أحمد فوزي سجلت فيه كثيرا جدا.

لاعب تحداك؟

كان عصام الحضري في لقاء بين سموحة ووادي دجلة كنت أجلس على مقاعد البدلاء وأجريت عمليات الإحماء خلف مرماه.

قلت له سأشارك وأسجل فيك هدفا قال لي سأنتظرك.

وبالفعل شارك وسجلت هدفا.

فريق تمنيت عدم لعبك له؟

الرجاء إذ كانت تجربة سيئة جدا.

"خلّصت عليا" لمن قلتها؟

مختار مختار.

حينما انتقلت للإنتاج الحربي كان شوقي غريب هو المدرب وحينما رحل جاء مختار مختار وتعامل معي بشكل غريب.

كنت مصابا وقال لي عد في أفضل وقت وأنا منتظرك، وبعدما عدت لم أشارك ولم أدخل القائمة.

تحدثت معه وقال لي أنت لاعب كبير واسم كبير ولكن يجب أن تتدرب جيدا، ولا أستطيع التغيير في التشكيل.

طالبته بإشراكي ولكن لم يحدث ورحلت بسببه.

لو لم تكن لاعب كرة قدم ماذا كنت ستصبح؟

ممثل.

موقف لا تنساه للجمهور؟

جمهور الأهلي عقب عودتنا من كأس العالم للأندية في اليابان بعد الهزيمة من باتشوكا.

الجمهور جاء مطار القاهرة لاستقبالنا وشجعنا بحماس كبير.

استغربت رد فعلهم إذ أن أي جمهور آخر كان سب فريقه.

لكن جمهور الأهلي شجعنا كثيرا رغم الهزيمة.

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