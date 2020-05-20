14 إصابة في الدوري الألماني عقب عودة النشاط.. والعدد مرشح للزيادة

14 إصابة ضربت لاعبي الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية عقب استئناف النشاط الرياضي.

وأصبحت ألمانيا أول دولة تستأنف النشاط الرياضي ضمن الدوريات الخمسة الكبرى عقب تفشي فيروس كورونا بعد أكثر من شهرين على توقف المسابقات.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فقد رصدت اللاعبين المصابين، إذ يعد بوروسيا دورتموند وهوفنهايم الأكثر تأثرا بالإصابات.

وجاءت إصابات فرق الدوري الألماني بواقع 12 مقابل 2 في الدرجة الثانية:

بوروسيا دورتموند (2): جيوفاني رينا – ثورجان هازارد.

هوفنهايم (2): سيباستيان رودي – إيلاص بيبو.

هيرتا برلين (1): بير سيليان شيلبريد.

بوروسيا مونشنجلادباخ (1): ماركوس تورام.

شالكه (1): جان كلير توديبو.

باير ليفركوزن (1): لارس بيندر.

بادربورن (1): كلاوس ججاسولا.

أوجسبورج (1): أندري هان.

كولن (1): بينو شميتز.

إينتراخت فرانكفورت (1): ماركو روس.

وفي الدرجة الثانية:

هامبورج (1): جوشوا فانجومان

أرمينيا بيليفيلد (1): يوان سيمون إدموندسون.

وأضافت الصحفية أنه قبل العودة لاستكمال الموسم كانت 62% من الإصابات عضلية.

وهناك مخاوف من زيادة المشاكل التي قد تواجه اللاعبين بعدما غابوا عن المباريات لما يقرب من شهرين.

خوسية لويس سان مارتن المدرب البدني في ريال مدريد علق على الإصابات العضلية قائلا: "المشكلة هي أننا بدأنا بدرجة استعداد أقل. في الصيف يعود اللاعب بعد شهر من الراحة لكنه تمكن من اتباع خطة تدريب بالسباحة والركض، والآن يعود بعد شهرين لم يمارس خلالهما الرياضة. هذا يؤدي إلى خمول وقلة كثافة للعضلة".

وأوضح "عضلات لاعبي كرة القدم بحاجة إلى الأوكسجين لتكرار الجهد كل 15-20 ثانية. عدم حدوث ذلك يؤدي لكسر تلك العضلات. على مستوى القوة، ستحتاج إلى فترة طويلة من الوقت للتعافي. سيزداد عدد الإصابات بشكل كبير، وأكثر مع لعب 2-3 مباريات في الأسبوع".

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