الحالات في روسيا وصلت لـ 7.. دينامو موسكو يعلن إصابة 5 بـ فيروس كورونا

أعلن نادي دينامو موسكو الروسي إصابة 5 من طاقمه الفني واللاعبين بـ فيروس كورونا.

النادي الروسي أوضح في بيانه أن مدافعه رومان إيفجنيف ظهرت نتيجة تحاليله إيجابية قبل عودة اللاعبين للتدريبات استعداد لاستنئاف الدوري.

وقال النادي أيضا إن ديمتري إزتوف مدرب الحراس أيضا تعرض للإصابة بالفيروس في وقت سابق لكنه لم يكن على اتصال بموظفين النادي منذ أبريل الماضي.

كما عزل اللاعب زورابيك بيليف نفسه تلقائيا بمنزله رغم أن نتيجة تحاليله جاءت سلبية.

ولم يعلن النادي عن أسماء المصابين الباقيين، وأعلن على تعليق تدريبات الفريق لحين صدور نتيجة التحاليل الثانية.

وجاء بيان النادي كالآتي: "لدينا معلومات مزعجة ومزعجة. وقال ألكسندر أرديشفيلي كبير الأطباء في النادي، سيتم إجراء اختبارات جديدة للاعبين والمدربين والموظفين في اليوم التالي".

وسبق أن أعلن نادي روبن كازان إصابة لاعبه كونستانتين بلييف بالفيروس وحالته ومستقرة، كما أعلن لوكوموتيف موسكو إصابة مهاجم البيروفي جيفرسون فارفان.

ووصلت عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا منذ إعلان عودة المسابقة إلى 7، وتحدد موعد اسئتناف ونهاية الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

ويتصدر زينيت سان بطرسبرج جدول الترتيب برصيد 50 نقطة ويحل لوكوموتيف موسكو خلفه في الوصافة برصيد 41 نقطة متساويا مع كراسنودار صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي يتواجد به روستوف برصيد 38 ويليه سسكا موسكو برصيد 36 نقطة.

وفي الهبوط لا زال الصراع مفتوحا، إذ يتذيل أخمات جروزني الترتيب برصيد 20 نقطة، ويليه كريليا سمارا في المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة قبل 8 جولات على انتهاء الموسم.

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