ضربة للدوري الروسي.. لوكوموتيف يعلن إصابة فارفان بـ فيروس كورونا

السبت، 16 مايو 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

جيفرسون فارفان - لوكوموتيف موسكو

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي إصابة لاعبه البيروفي جيفرسون فارفان بـ فيروس كورونا.

جيفرسون فارفان

النادي : لوكوموتيف موسكو

لوكوموتيف موسكو

المهاجم البيروفي البالغ 35 عاما لم يخض أي مباراة الموسم الجاري بسبب إصابته في الركبة والتي تعرض لها في كوبا أمريكا 2019 (طالع التفاصيل).

وقال النادي عبر حسابه على "تويتر": " أثبتت التحاليل إصابة جيفرسون فارفان بفيروس كورونا".

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وتابع "نتمنى لجيف الشفاء العاجل! وأن يتحسن قريبا"

وتحدثت نيكيتا كارليتسكي طبيبة النادي عن إصابة اللاعب عبر موقع النادي الرسمي: "قبل ثلاثة أيام شعر فارفان بصداع وضعف، ظهرت أعراض السعال والحمى عليه".

وأضافت "أظهر التصوير المقطعي على الرئتين تغيرات مميزة للالتهاب الرئوي الفيروسي. تم تشخيصه بالالتهاب الرئوي الفيروسي وأخذت مسحة طبية".

وأتمت "استغرق الأمر ثلاثة أيام للاختبار، واليوم ظهرت نتيجة إيجابية بفيروس كورونا. بدأنا العلاج الفعال. نأمل أن يستأنف التدريبات في غضون 3 إلى 4 أسابيع".

وستكون تلك ضربة أولى لعودة الدوري الروسي الذي حدد موعد اسئتناف ونهاية الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

ويتصدر زينيت سان بطرسبرج جدول الترتيب برصيد 50 نقطة ويحل لوكوموتيف موسكو خلفه في الوصافة برصيد 41 نقطة متساويا مع كراسنودار صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي يتواجد به روستوف برصيد 38 ويليه سسكا موسكو برصيد 36 نقطة.

وفي الهبوط لا زال الصراع مفتوحا، إذ يتذيل أخمات جروزني الترتيب برصيد 20 نقطة، ويليه كريليا سمارا في المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة قبل 8 جولات على انتهاء الموسم.

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جيفرسون فارفان الدوري الروسي لوكوموتيف موسكو
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