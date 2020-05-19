رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: سيتم تقديم اللقب في مراسم إن كان من الآمن فعل ذلك

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 11:22

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

قال ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه سيتم تقديم لقب الدوري الإنجليزي لليفربول في مراسم إن كان من الآمن فعل ذلك.

ونقلت صحيفة "ميرور" تصريحات ماسترز الذي قال: "إن كان كل شيء ممكن وقتها فسيتم تقديم اللقب لليفربول في مراسم، سنحب أن نقدم اللقب في مراسم تقديم ونمنح اللاعبين والطاقم اللحظة التي عملوا كثيرا من أجلها".

وواصل "سنحاول أن نفعل ذلك إلا لو لم يكن ذلك ممكنا بسبب المخاوف حول السلامة".

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت موافقة الأندية والشركاء بالإجماع على عودة التدريبات الجماعية للأندية بداية من اليوم الثلاثاء.

وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة.

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