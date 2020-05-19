تقرير: رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس بعد غياب 72 يوما

عاد كريستيانو رونالدو إلى مقر تدريبات يوفنتوس بعد غياب 72 عاما، لإجراء فحص طبي قبل استئناف تدريباته.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان رونالدو قد سافر إلى البرتغال بعد فوز يوفنتوس على إنتر بهدفين دون رد في 8 مارس الماضي.

وتوقف الدوري الإيطالي بسبب جائحة فيروس كورونا وأصيب من يوفنتوس دانييل روجاني وباولو ديبالا وبليز ماتويدي.

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو عن وصول رونالدو إلى مقر تدريبات يوفنتوس بعد انتهاء فترة عزله لمدة أسبوعين عقب عودته لتورينو.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيخضع اليوم الثلاثاء لفحص طبي خاص بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ رونالدو تدريباته الفردية قبل أن يشارك في تدريبات النادي الجماعية.

ولم يتحدد حتى الآن موعد استئناف الدوري الإيطالي من جديد، وتسعى رابطة الأندية عودته مع منتصف يونيو.

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