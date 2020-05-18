خيمة في الجول – يوسف شيبو: بنشرقي يجب أن يستمر مع الزمالك.. وميدو كان يستطيع تحقيق أفضل مما حققه

يؤمن يوسف شيبو لاعب منتخب المغرب السابق والمحلل الحالي بشبكة "بي إن سبورتس" إن مواطنه أشرف بنشرقي يجب أن يستمر مع الزمالك لعام آخر قبل أن يفكر في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

وتحدث يوسف شيبو عبر "خيمة في الجول" على "إنستجرام" قائلا: "بنشرقي ومحمد أوناجم من أفضل تعاقدات الزمالك خاصة بنشرقي".

وواصل "بنشرقي وجد نفسه في الزمالك بعد تجربة احتراف غير موفقة في فرنسا ولاعب ذكي وهداف ويتمناه أي فريق".

وأردف "أعتقد أنه من الأفضل أن يبقى مع الزمالك لعام آخر قبل أن يفكر في تكرار تجربة الاحتراف مجددا".

عقدة المغرب لمصر

وعن عقدة منتخب المغرب لمصر والتي تحطمت في كأس أمم إفريقيا 2017 قال: "لم نكن نفكر في عقدة أو أي شيء قبل لقاء مصر بل نفكر في اللقاء فقط ونخرج أفضل ما لدينا أمام أحد أفضل منتخبات القارة الإفريقية".

وواصل "في العديد من المرات كان منتخب مصر كذلك غير محظوظ أمامنا خاصة حينما تعادلنا معه مرتين في القاهرة، كانوا أفضل منا".

وعن الهدف الشهير لمصطفى حجي في شباك منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 1998 قال ضاحكا: "هذا الهدف جعل منتخب مصر طريقه أسهل في البطولة لأنه احتل المركز الثاني في المجموعة بينما واجهنا منتخب جنوب إفريقيا وخسرنا".

وأكمل "في النهاية منتخب مصر فاز باللقب وهذا ما يتذكره الجميع".

وائل جمعة وأبو تريكة

وبسؤاله عن الفارق في علاقته مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة بعدما التقيا داخل وخارج الملعب قال ضاحكا: "وائل جمعة كان كالجزار في الملعب ولا يضحك وشخص آخر داخل الملعب وطيب جدا خارجه".

وأكمل "أما أبو تريكة فهو شخص طيب جدا داخل الملعب وخارجه".

وتابع ضاحكا "الآن لا يضربني وائل جمعة لأنني ألعب معه في نفس الفريق إن لم نكن مرتبطين بعمل لتحليل المباريات".

وعن لاعب كان يستطيع تحقيق أفضل مما حققه في مسيرته قال يوسف شيبو: "سأختار أحمد حسام ميدو".

وبرر شيبو اختياره "ميدو كان يستطيع تحقيق نجاحات كثيرة في أوروبا لو ركز أكثر، هو أعز أصدقائي وأحبه جدا، لكن بإمكانياته كان يستطيع الذهاب لأبعد مما حققه بكثير".

صلاح ومحرز وزياش

وعن الثلاثي العربي محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش تحدث يوسف شيبو قائلا: "صلاح الأفضل له البقاء في ليفربول عن الانتقال للدوري الإسباني".

وأكمل "الدوري الإسباني المساحات فيه ليست كبيرة مثل الإنجليزي ونجد أحيانا ميسي يعاني بسبب تلك المشكلة".

وأضاف "الآن ليفربول يتوج بالألقاب لذا يجب أن يبقى صلاح معه هذا في رأيي".

أما عن محرز فقال: "لا يلعب كثيرا وهذا شيء حزين وأتمنى أن يشارك أكثر في المباريات فهو لاعب ذكي وإن استمرت عقوبة حرمان مانشستر سيتي من اللعب في دوري أبطال أوروبا فأعتقد أنه سيصبح من الصعب استمراره معهم".

وعن زياش قال: "كان يجب أن ينتقل من الدوري الهولندي لمسابقة أقوى وأتمنى أن يحقق نجاحات كبرى مع تشيلسي مثلما حقق صلاح مع ليفربول ومحرز مع ليستر سيتي".

الأفضل في التاريخ

وعن أفضل اللاعبين العرب في التاريخ قال: "هذا سؤال صعب، لكن سأضع أبو تريكة ورابح مادجر وبودربالة وطارق ذياب ووائل جمعة وبادو زاكي".

أما عن أفضل مدرب ولاعب في التاريخ قال شيبو: "فيسنتي ديل بوسكي مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا والسير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد هذا أسطورة وهناك أيضا آرسين فينجر ونجاحاته العديدة مع أرسنال".

وتابع "سأختار مارادونا أفضل لاعب في التاريخ، مارادونا كان له شخصية قيادية كبيرة في الملعب عكس ميسي".

وأكمل "مارادونا يحمل أي فريق وحده مثلما فعل مع الأرجنتين في كأس العالم 1986، ميسي تشعر أنه صناعة إسبانية من برشلونة لكن مارادونا هو يعرف كل شيء عن الأرجنتين".

وأتم يوسف شيبو حديثه "نعم ميسي يفعل كل شيء بالكرة لكن الشخصية القيادية لو كانت عنده كنت سأختاره لكنني حاليا أختار مارادونا نظرا لما حققه".

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