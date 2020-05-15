رسميا - لمدة 31 يوما.. تحديد موعد استئناف ونهاية الدوري الروسي

أعلنت اللجنة التنفيذية للدوري الروسي استئناف الدوري المحلي بدءا من 21 يونيو 2020.

وستقام الجولات المتبقية وعددها 8 بين 21 يونيو وحتى 22 يوليو، إذ ستقام جولتان أسبوعيا، أي سيستمر شهرا كاملا.

وتناقش السلطات التنفيذية قواعد استئناف التدريبات وإقامة المباريات وسيتم الإعلان عنها فور الموافقة عليها.

جميع مباريات الموسم المتبقية ستكون خلف أبواب مغلقة وستُعدل اللوائح للسماح بخمسة تغييرات لكل مباراة وفقا لقرارات فيفا.

أما الهبوط فسيهبط أصحاب المركز الـ 15 والـ 16 مباشرة للدرجة الثانية دون خوض مباريات ملحق ويحل بدلا منهما فريقين من الدرجة الثانية.

ويتصدر زينيت سان بطرسبرج جدول الترتيب برصيد 50 نقطة ويحل لوكوموتيف موسكو خلفه في الوصافة برصيد 41 نقطة متساويا مع كراسنودار صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي يتواجد به روستوف برصيد 38 ويليه سسكا موسكو برصيد 36 نقطة.

وفي الهبوط لا زال الصراع مفتوحا، إذ يتذيل أخمات جروزني الترتيب برصيد 20 نقطة، ويليه كريليا سمارا في المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة قبل 8 جولات على انتهاء الموسم.

ويقام نهائي الكأس يوم 25 يوليو بين أورال وشينيك ياروسلافل.

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