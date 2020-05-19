طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا

طمأن طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر جماهير القلعة البيضاء والكرة المصرية بالكامل، عن حالته الصحية وذلك بعدما تقابل في وقت سابق مع محافظ الدقهلية أيمن مختار، والذي تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال طارق حامد: "أنا بخير، لا تقلقوا تماما".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مقابلتي مع محافظ الدقهلية كانت منذ فترة طويلة وليست في الأيام الماضية الأخيرة".

وتابع "أنا بخير وأواصل تدريباتي بشكل جيد جدا ".

طارق حامد يتدرب بقوة في الحجر الصحي ⚽️🏹@TarrekHameed pic.twitter.com/pgga2IaIBQ — FilGoal (@FilGoal) May 19, 2020

وأعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وكان طارق حامد قد نشر صورة له تجمعه مع المحافظ مطلع شهر مايو الجاري.

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