طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 02:00

كتب : أحمد الخولي

طارق حامد - محافظ الدقهلية

طمأن طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر جماهير القلعة البيضاء والكرة المصرية بالكامل، عن حالته الصحية وذلك بعدما تقابل في وقت سابق مع محافظ الدقهلية أيمن مختار، والذي تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال طارق حامد: "أنا بخير، لا تقلقوا تماما".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مقابلتي مع محافظ الدقهلية كانت منذ فترة طويلة وليست في الأيام الماضية الأخيرة".

وتابع "أنا بخير وأواصل تدريباتي بشكل جيد جدا ".

وأعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وكان طارق حامد قد نشر صورة له تجمعه مع المحافظ مطلع شهر مايو الجاري.

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