تقرير: ليفربول أول فريق في إنجلترا يعود للتدريبات

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 12:24

كتب : FilGoal

جوردان هيندرسون

أصبح فريق ليفربول هو أول من يعود للتدريبات في بريطانيا بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعودة الأندية للتدريبات بعد التصويت. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".

وظهرت صور للثنائي جوردان هيندرسون وفيرجيل فان دايك يقودان سياراتهما إلى تدريبات ليفربول، وهم يرتدون ملابس التدريب كاملة وفقا لبروتوكول استئناف التدريبات الوقائي. (طالع البروتوكول كاملا).

وكانت أندية الدوري الـ20 قد اجتمعت مع رابطة الدوري والشركاء يوم الإثنين للتصويت على عودة التدريبات الجماعية، لتقر الأندية بالإجماع على عودة التدريبات، لتبدأ على شكل مجموعات صغيرة منفصلة بين اللاعبين.

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وسيتدرب لاعبو ليفربول في مجموعات صغيرة من خمس لاعبين في المرة الواحدة كما تم تعقيم كل شيء في ملعب التدريبات بداية من أرض الملعب وصولا إلى القائمين ورايات الركنية وغيرها.

وستكون المرحلة الثانية من التدريبات الجماعية قريبا هي السماح بالتواصل بين اللاعبين، لكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستصوت على الخطوة التالية التي سيتم اتخاذها فيما ستكون المرحلة الثالثة هي العودة للمباريات.

وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة.

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