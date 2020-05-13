سكاي توضح: كيف ستبدو التدريبات في إنجلترا بعد عودتها وما إجراءات السلامة المتبعة

عقدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا مع اللاعبين ورابطة اللاعبين المحترفين وخبراء من الحكومة صباح الأربعاء لمناقشة عودة الأندية للتدريبات خلال الأسبوع المقبل.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية نشرت تفاصيل الاجتماع، وكذلك بروتوكول السلامة المتبع والمكون من 40 صفحة، وتم تسليم الملف لكل لاعب لمعرفة كيف سيتدرب وما الطرق المتبعة.

تم تمثيل كل نادي خلال الاجتماع بقادة الفرق مثل هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد وجوردان هيندرسون لاعب وسط ليفربول وسيزار أزبليكويتا مدافع تشيلسي وغيرهم من القادة.

كيف ستبدو التدريبات في إنجلترا بعد عودتها؟

اللاعبون سيتجهون إلى ملاعب التدريبات مرتدين زي التدريب وحدهم فقط في السيارة، سيتم فحص درجة حرارتهم قبل دخول التدريبات.

سيتم اصطفاف سياراتهم على مسافات مصممة وآمنة في صف انتظار السيارات أو الجراج، على بعد 3 خطوات أو أكثر بالسيارة من زملائهم.

لن يكون هناك أي طعام في ملاعب التدريبات، وستكون التدريبات على هيئة مجموعات من خمسة لاعبين لمدة لا تزيد عن 75 دقيقة، وسيتم تشجيع اللاعبين لارتداء أقنعة واقية أو ما شابهها.

لن يسمح بالتدخلات البدنية أو الالتحامات أو البصق، وكل شيء سيتم تطهيره حتى الكرة والملاعب والأرضيات والعارضة وأقماع التدريب وأي معدات موجودة.

يجب أن يحافظ اللاعبون كذلك على قواعد التباعد الاجتماعي طيلة الوقت، وإن أصيب لاعب فسيتم علاجه بواسطة طبيب يرتدي عدة واقية كاملة أو على الأقل قناع وقفاز ومنزر.

بعد التدريبات سيتجه اللاعبون مباشرة للمنزل. دون أي تواصل.

اللاعبون سيتم فحصهم مرتين على الأقل في الأسبوع وسيخضعون لفحص طبي صغير لتحديد أي مشاكل كامنة في الجهاز التنفسي أو القلب.

سيخضع اللاعبون للفحص قبل التدريبات بـ48 ساعة.

ولن يسمح للاعبين العائدين من خارج إنجلترا بالتدريب مع زملائهم لمدة 14 يوما.

وتهدف رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لجعلة ملاعب التدريبات أكثر الأماكن أمنا في بريطانيا، وكل الأندية يجب أن يكون لديها سياسة تخص فيروس كورونا ومسؤول مهتم بالتعامل مع كل ما يحيط بالفيروس من مستجدات.

رغم ذلك يظل السؤال الأكثر أهمية، هل يرغب اللاعبون في العودة؟

عدد كبير من اللاعبين يرغبون في العودة فعلا، لكن فقط حينما يكون من الآمن فعل ذلك، إن حصلوا على ما يكفي من ضمانات طلبوها خلال الاجتماع فمن المرجح أن يتوصلوا لاتفاق بشأن بداية التدريبات وفقا للظروف المعلنة بداية من يوم الإثنين المقبل.

اللاعبون يرغبون في معرفة ما الذي سيحدث لمن يعانون من الربو أو مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب، وأيضا يرغبون في معرفة لماذا تظهر البيانات أن المجموعة التي لا تنتمي للبشرة البيضاء مرجحين أكثر لمخاطر فيروس كورونا وأهمها الوفاة.

توجد كذلك بعض الأسئلة المستمرة من اللاعبين حول الاستمارات التي تطلب أنديتهم أن يوقعوا عليها بشأن إطاعتهم فيما يخص سياسة التعامل مع فيروس كورونا، لكن اللاعبين يرغبون في التأكد بأنهم لا يوقعون وهم يتنازلون عن حقوقهم العمالية.

وطلبت رابطة اللاعبين المحترفين التأكد من أن اللاعبين الذين لا يرغبون تماما في العودة حاليا، أن تتم معاملتهم بشكل عادل وأنه لن يتم تجميد رواتبهم أو تقليصها.

ما الخطوة التالية؟

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تستعد للاجتماع مع مدربي الأندية يوم الأربعاء، وإن كان الجميع سعداء بالملف المقدم سواء المدربين أو اللاعبين، فسيتم استئناف التدريبات بداية من الأسبوع المقبل، فقط إن وافقة الحكومة وهيئة الصحة العامة في بريطانيا على ذلك الطلب كذلك.

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