سونج: انضمامي من أرسنال لبرشلونة سببه المال.. وقصة سيارة هنري

قال أليكس سونج لاعب سيون إن انتقاله من أرسنال إلى برشلونة كان دافعه الأكبر هو المال بعدما حاول شراء سيارة مثل سيارة تيري هنري أسطورة المدفعجية. وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام".

وصرح سونج قائلا: "العديد من لاعبي كرة القدم يعيشون في وضع أبعد من إمكانياتهم، تواجدت مع أرسنال لـ8 سنوات لكنني بدأت أحيا بشكل جيد في آخر 4".

وأضاف "كان ذلك بسبب راتبي الذي ارتفع كثيرا، ولاحظت أيضا كم أهدرت العديد من المال".

وواصل "حينما انضممت إلى أرسنال لأول مرة كنت أحصل على 15 ألف جنيها إسترليني في الأسبوع، كنت شابا وأحب الحياة".

وأكمل "كنت أتسوق أينما أردت وأحظى بليال مجنونة كثيرا".

وتابع "كنت أذهب للتدريبات لرؤية الملك تيري هنري وسيارته الرائعة مثل الجوهرة، أخبرت نفسي أنني أرغب بنفس السيارة مهما كلفني الأمر".

وأردف "ذهبت إلى متجر السيارات ووقعت الأوراق ورتبت كيف سأدفع ثمنها، ثم فجأة أصبح لدي نفس السيارة مثل الملك".

واسترسل "لكنني أقسم أنني كان علي أن أعيد السيارة خلال شهرين، كل الأموال كانت تذهب على ملئ البترول وأخبرتهم، امنحوني سيارة تويوتا، تلك السيارة كثيرة للغاية علي".

وتابع "حينما ذهبت إلى التدريب في اليوم التالي، تيري سألني أين السيارة يا بني؟ وأخبرته أنها أعلى من مستواي".

واستكمل "خلال وقتي في أرسنال لم أتمكن من ادخار 100 ألف جنيه إسترليني، فيما كان الناس يعتقدون أنني يجب أن أصبح مليونيرا".

سونج انضم إلى أرسنال قادما من باستيا بعد إعارة لمدة سنة، واستمر مع النادي اللندني حتى عام 2012، قبل انضمامه إلى برشلونة لمدة 4 سنوات.

وواصل سونج حديثه قائلا: "حينما تقدم برشلونة بالعرض ورأيت المبلغ الذي يمكنني الحصول عليه، لم أفكر مرتين، شعرت أن زوجتي وأبنائي سيحظون بحياة أكثر أريحية فور انتهاء مسيرتي".

وأردف "قابلت المدير الرياضي وأخبرني أنني لن ألعب كثيرا، لكنني لم أهتم، علمت أنني سأصبح ميليونيرا".

وأتم "سأقول دوما إن صاحب الـ20 عاما الذي يقود فيراري هو شخص فقير، في تلك السن لم يحقق شيئا على الإطلاق، لكن صاحب الـ50 عاما الذي يقود بينتلي هو شخص محترم".

سونج لعب لبرشلونة لمدة 4 مواسم تخللها موسمين إعارة لوست هام يونايتد، ثم روبين كازان ثم حاليا مع نادي سيون السويسري.

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