لطيف: اتحاد الكرة السابق أخطأ لعدم تحديد مصير الدوري في حالة وجود كارثة

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 00:35

كتب : FilGoal

خالد لطيف - هاني أبو ريدة

يرى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق أن المجلس أخطأ في عدم تحديد مصير مسابقة الدوري إذا حدثت كارثة.

وقال خالد لطيف عبر قناة أون تايم سبورتس2: "بالتأكيد أخطئنا في المجلس السابق لعدم وضع بند في لائحة مسابقات اتحاد الكرة توضح مصير المسابقات إذا حدثت كارثة طبيعية مثل انتشار فيروس كورونا حاليا".

وأضاف "كان يجب علينا وضع بند يوضح ماذا سيحدث بعد إيقاف الدوري لهذه الفترة الطويلة، حتى تستند له اللجنة الخماسية في الوقت الحالي لتحديد مصير الدوري".

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وانتقل للحديث عن تعيين خافيير أجيري مدربا لمنتخب مصر قائلا: "لن أوافق على تعيين المكسيكي أجيري مدربا لمنتخب مصر ولكن كان هذا رأي الأغلبية في مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "أفكر بشدة في خوض انتخابات اتحاد كرة المقبلة".

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