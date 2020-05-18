ميرور: القبض على كالوم هودسون أودوي بعد خرق قوانين الإغلاق وبلاغ من امرأة

ألقت قوات الشرطة في إنجلترا القبض على كالوم هودسون أودوي يوم الأحد بعدما زُعم أنه خرق قوانين الإغلاق وكان مع امرأة استدعت الشرطة والإسعاف بعد تواجدها معه. وذلك حسبما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

الشرطة أكدت أنها مع سيارة إسعاف في لندن تم الاتصال بها بناء على بلاغ لامرأة "لا تشعر أنها بخير" في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ووفقا للبلاغ، فقد كان هناك جدالا بينها وبين كالوم هودسون أودوي، في منزله، واللاعب حاليا متواجد مع الشرطة والمرأة في المستشفى.

ورفض نادي تشيلسي الرد أو التعليق على الواقعة.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن في وقت سابق إصابة لاعبه أودوي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في نفس اليوم الذي أكد فيه أرسنال إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بالفيروس، ما تسبب في إيقاف الموسم.

وشارك صاحب الـ19 عاما في الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

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