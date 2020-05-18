ميرور: القبض على كالوم هودسون أودوي بعد خرق قوانين الإغلاق وبلاغ من امرأة

الإثنين، 18 مايو 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

كالوم هودسون أودوي - تشيلسي

ألقت قوات الشرطة في إنجلترا القبض على كالوم هودسون أودوي يوم الأحد بعدما زُعم أنه خرق قوانين الإغلاق وكان مع امرأة استدعت الشرطة والإسعاف بعد تواجدها معه. وذلك حسبما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

الشرطة أكدت أنها مع سيارة إسعاف في لندن تم الاتصال بها بناء على بلاغ لامرأة "لا تشعر أنها بخير" في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ووفقا للبلاغ، فقد كان هناك جدالا بينها وبين كالوم هودسون أودوي، في منزله، واللاعب حاليا متواجد مع الشرطة والمرأة في المستشفى.

أخبار متعلقة
ويليان يتراجع: قد أبقى مع تشيلسي.. أو انتقل إلى ناد منافس كاراجير: ليفربول ضحك على تشيلسي بسبب توريس تيري: كلنا بكينا حين رحل مورينيو عن تشيلسي

ورفض نادي تشيلسي الرد أو التعليق على الواقعة.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن في وقت سابق إصابة لاعبه أودوي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في نفس اليوم الذي أكد فيه أرسنال إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بالفيروس، ما تسبب في إيقاف الموسم.

وشارك صاحب الـ19 عاما في الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

طالع أيضا

قصص الرشوة في التحكيم الإفريقي

حكاية أنجح رياضي أولمبي في تاريخ مصر

أول رد من الأهلي بعد قرارات مجلس الوزراء

صفقة مثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

حكاية هدف لا يُنسى لنجم الأهلي

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الاتفاق: أزارو لن يستمر معنا 5 دقيقة | الدوري المصري
روني: بارك كان بأهمية رونالدو لكن الأطفال قد لا يعرفونه.. ضحى بنفسه من أجل الفريق 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: نابولي يمنح ميرتينز أسبوعا للتجديد أو الرحيل 21 دقيقة | أوروبا
اعتراض رابطة الأندية الإيطالية على بروتوكول العزل من الحكومة.. والقرار الجديد خلال يومين 40 دقيقة | أوروبا
ميرور: القبض على كالوم هودسون أودوي بعد خرق قوانين الإغلاق وبلاغ من امرأة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
علي فتحي يكشف تفاصيل غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة 10 ساعة | الدوري المصري
جمال حمزة يكشف سبب الانضمام لـ الأهلي ولماذا رحل سريعا.. وعودة لم تكتمل إلى الزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي
قد ينال إعجابك