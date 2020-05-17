أبطال في الجول - كرم جابر.. أنجح رياضي أولمبي في تاريخ مصر

كرم جابر هو الاسم الأبرز من الرياضيين للألعاب الفردية بالنسبة للمصريين خلال العصر الحديث.

ويأتي ذلك بعد إنجازه بتحقيق سابع ذهبية أولمبية في تاريخ مصر عام 2004 وبعد غياب 56 عاما.

يعتبر كرم جابر هو الرياضي الأولمبي الأنجح في تاريخ مصر رقميا، وذلك بعد تحقيقه ميداليتين أوليمبيتين، أحدهما ذهبية والأخرى فضية.

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النشأة

ولد كرم جابر في الأول من سبتمبر لعام 1979 بمحافظة الإسكندرية.

تعلق كرم برياضة المصارعة بسبب مشاهدته لشقيقه الأكبر عادل في التدريبات، ومن هنا بدأ حبه للعبة.

بدأ كرم جابر مشواره مع المصارعة مع سن السبع سنوات، وبدأ أول منافساته في عمر العشر سنوات.

إذ حقق كرم جابر عام 1989 لقب بطولة الإسكندرية وأظهر وقتها موهبته الكبيرة التي لفتت أنظار مدربيه.

ما قبل أثينا

يعتقد البعض أن بداية كرم جابر كانت بالتتويج بإنجاز أولمبياد أثينا 2004، ولكن إنجازات جابر بدأت قبل ذلك.

انتقل كرم جابر إلى النادي الأولمبي بالإسكندرية، وبدأ يشارك في البطولة القارية والإقليمية.

حقق كرم أول ذهبية له بالمشاركة في البطولة العربية في لبنان عام 1997 وفي نفس العام حقق برونزية بطولة العالم للناشئين وبرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط.

وحقق كرم جابر في تلك الفترة، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا أعوام 1999 و2002 و2003 وبرونزية 1998.

وعالميا، حقق الميدالية الفضية في بطولة العالم بموسكو 2002.

أثينا 2004

كان كرم جابر على موعد مع التاريخ لتحقيق الإنجاز الأبرز، وهو الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 2004.

قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بأثينا، عانت مصر من غياب التواجد على منصات التتويج لمدة 20 عاما، إذ كانت آخر ميدالية هي فضية محمد رشوان في لوس أنجلوس 1984.

كما عانت مصر من عدم عزف النشيد الوطني والتتويج بالميدالية الذهبية منذ 56 عاما، وكانت آخر ذهبيتين في لندن 1948 عن طريق محمود فياض وإبراهيم شمس برياضة رفع الأثقال.

تألق كرم جابر طوال البطولة، حتى وصل للنهائي لمواجهة بطل جورجيا راماز نوزادزي.

اكتسح كرم جابر جميع منافسيه في وزن 96 كجم واستحق الميدالية الذهبية عن جدارة، ليحقق سابع ذهبيات مصر في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية.

لكن بعد تألق وشهرة كبيرة للنجم المصري، لم يدم ذلك طويلا بعد إخفاق مفاجئ وغير متوقع بخروج مبكر في أولمبياد بكين 2008.

إنجاز تاريخي

غاب كرم جابر عن المنافسات برياضة المصارعة الرومانية بعد الخسارة غير المتوقعة في أولمبياد بكين.

ولكن عاد مرة أخرى للمشاركة في البطولات، ولكن بوزن جديد تحت 84 كجم.

ونجح كرم جابر في الوصول للمباراة النهائية بإنجاز تاريخي، ولكن هذه المرة خسر أما ألان خوجاييف بطل روسيا وحقق الفضية.

ورغم ذلك، كتب كرم جابر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية، إذ أصبح الرياضي الوحيد الذي حقق لمصر ذهبية وفضية أوليمبيا، وثالث رياضي مصري يفوز بميداليتين أولمبيتين من الأساس.

إيقاف..ابتعاد..عودة

غاب كرم جابر من جديد عن المنافسات بعد أولمبياد لندن 2012 وقبل ريو 2016 حاول العودة مجددا.

ولكن انتهى الأمر بصورة غير جيدة بعدما تم إيقافه لمدة عامين من الاتحاد الدولي بسبب كشف المنشطات.

كشف الاتحاد الدولي عن إخطاره للاتحاد المصري وكرم جابر أكثر من مرة بضرورة إجراء اختبار كشف المنشطات لكنه لم يحدث مما تسبب في إيقافه.

قرر كرم جابر الاعتزال وقتها بسبب عدم إمكانية مشاركته في بطولة أولمبية أخرى.

اتجه كرم جابر إلى التمثيل وشارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلمي (ليلة هنا وسرور) و (حملة فرعون) ومسلسل (لمس أكتاف).

وقبل التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، أعلن كرم جابر تفكيره في خوض المنافسات والمشاركة في البطولة بوزن جديد.

ولكن بعد فترة، أعلن جابر في نهاية ديسمبر الماضي عدوله عن الفكرة وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

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