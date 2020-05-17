الأهلي لـ في الجول: قرارات مجلس الوزراء خطوة إيجابية يجب البناء عليها

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قرارات مجلس الوزراء بفتح الأندية تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل بـ"الخطوة الإيجابية التي تبعث على التفاؤل".

الأهلي أصدر بيانا رسميا من قبل يشرح فيه من وجهة نظره أسباب ضرورية استئناف النشاط (طالعه من هنا)، وبعد قرارات مجلس الوزراء قال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "مرتاح ومرحب جدا بقرارات مجلس الوزراء"

وأضاف "هي قرارات مهمة وإيجابية، وباعثة على التفاؤل بخصوص آمال استئناف النشاط وعودة التدريبات".

وأشار "تلك القرارات ينبغي البناء عليها، حيث تمثل حجر زاوية وأساس للتحرك بما يتوافق مع رؤية الدولة، والتوازن بين الحفاظ على صحة المواطن وعودة عجلة الإنتاج".

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس كورونا، ولكن مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل.

وكشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب سيتم فتحها تدريجيا بداية من منتصف شهر يونيو.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

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