سبورت: تمت.. سيميدو إلى يوفنتوس مقابل 25 مليون + بيانتش ودي تشيليو لـ برشلونة

الأحد، 17 مايو 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

سيميدو - بيانتش - دي تشيليو

اتفق يوفنتوس وبرشلونة على انتقال نيلسون سيميدو الظهير الأيمن البرتغالي إلى يوفنتوس، مقابل ضم لاعبين من الفريق الإيطالي، بالإضافة لدفع 25 مليون يورو.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الاتفاق تم بالفعل. يوفنتوس سيضم نيلسون سيميدو من برشلونة، مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة لانتقال ميراليم بيانتش وماتيا دي تشيليو إلى برشلونة.

الصحيفة تقول إن يوفنتوس وسيميدو حاليا في مرحلة التفاوض على البنود الشخصية في تعاقد اللاعب مع فريقه الجديد.

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وحسب مصادر من المفاوضات لـ "سبورت"، فإن اللاعب سيوافق على الانتقال إلى يوفنتوس بشكل طبيعي، وليس مثل أرتور ميلو الذي رفض ذلك من قبل.

سعر نيلسون سيميدو السوقي 50 مليون يورو، والآن سينتقل إلى يوفنتوس مقابل 25 مليون يورو ولاعبين إثنين، ما يوفر الأموال لـ برشلونة لإتمام صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الذين يرغبون في ضمه.

سيميدو انتقل إلى برشلونة من بنفيكا عام 2017. صاحب الـ26 عاما شارك في 29 مباراة هذا الموسم، صنع فيهم 5 أهداف.

في المقابل، انضم بيانتش إلى يوفنتوس عام 2016 قادما من روما. صاحب الـ30 عاما شارك هذا الموسم في 32 مباراة. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

أما ماتيا دي تشيليو، فانضم إلى يوفنتوس عام 2017 قادما من ميلان. صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 12 مباراة فقط.

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