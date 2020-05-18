وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد"

الإثنين، 18 مايو 2020 - 00:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

رد رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على التصريحات الأخيرة لـ هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر.

وكتب وكيل صلاح عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "صلاح لم يُناقش أي خطط تخص مسيرته مع أي مدرب سابق له".

ويأتي نفي رامي عباس ردا على تصريحات هاني رمزي، الذي كشف خلالها حديث صلاح معه بخصوص رغبة ريال مدريد في التعاقد معه.

وقال هاني رمزي في تصريحاته مع أون تايم سبورتس "صلاح أخبرني بتلقيه عرض من ريال مدريد وكان بالنسبة له يعد عرضا جيدا جدا".

توقيت حديث هاني رمزي مع صلاح كان "المنتخب كان في سويسرا للعب مباراة ودية هناك خلال فترة هيكتور كوبر، وتواجدت هناك في تلك الفترة وتحدثت مع صلاح". (طالع التفاصيل)

صلاح صاحب الـ 27 عاما انضم لـ ليفربول في 2017 قادما من روما الإيطالي.

وتألق صلاح بقميص ليفربول ونجح في تسجيل 91 هدفا وصناعة 37.

ورفع صلاح لقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع الريدز.

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