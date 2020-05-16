هاني رمزي: صلاح أخبرني بتلقيه عرض من ريال مدريد

السبت، 16 مايو 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

كشف هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، كواليس حديث سابق له مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب.

وقال هاني رمزي: "جلست مع صلاح في سويسرا خلال فترة تواجد كوبر مع منتخب مصر".

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وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس "المنتخب كان في سويسرا للعب مباراة ودية هناك، وتواجدت هناك في تلك الفترة وتحدثت مع صلاح".

وتابع "صلاح أخبرني بتلقيه عرض من ريال مدريد وكان بالنسبة له يعد عرضا جيدا جدا".

وأكمل حديثه قائلا: "صلاح لاعب طموح وحدثني وقتها عن إمكانية تحقيق جيله في المنتخب لـ 3 بطولات أمم إفريقيا أيضا".

وأجاب هاني رمزي على سؤال (هل صلاح لم يكن في مزاجه الجيد في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بسبب أزمته مع اتحاد الكرة؟) قائلا: "صلاح لا يتكلم كثيرا، ولكن كان واضحا إنه ليس في المزاج المناسب".

وأردف "لا أعرف هل ذلك بسبب أزمته القديمة مع اتحاد الكرة، أم لاستيائه من الأجواء العامة، أم بسبب الأزمات التي حدثت في روسيا خلال كأس العالم؟ لا أعلم تحديدا السبب".

صلاح صاحب الـ 27 عاما انضم لـ ليفربول في 2017 قادما من روما الإيطالي.

وتألق صلاح بقميص ليفربول ونجح في تسجيل 91 هدفا وصناعة 37.

ورفع صلاح لقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع الريدز.

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