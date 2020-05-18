المصري: قدمنا دعوى في المحكمة المدنية ضد حسام وإبراهيم حسن

الإثنين، 18 مايو 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري تقدم المجلس بدعوى قضائية في المحاكم المدنية ضد حسام وإبراهيم حسن.

وقال نائب رئيس المصري: "في البداية لم نكن نتمنى تقدم حسام وإبراهيم حسن بشكوى ضد المصري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "تفاجئنا للغاية بالشكوى، والآن تحركنا للرد عليها".

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وأوضح "رفعنا دعوى في المحاكم المدنية ضد حسام وإبراهيم حسن، إلى جانب تظلمنا للجنة شؤون اللاعبين، واللجوء للجنة الأولمبية للحفاظ على حق المصري".

وتابع "لجنة شؤون اللاعبين أقرت بالفعل بأحقية حسام وإبراهيم حسن براتب شهر".

وأردف "ولكن المصري هو من له حق من الأساس وليس حسام وإبراهيم حسن".

وفسر "كان هناك مقدم عقد لـ حسام وإبراهيم، وهما من استقالا ولم يُكملا عقدهما معنا. الاستقالة كانت بشكل مفاجئ لنا ومقدم العقد يُعادل 2 مليون جنيه".

وتمنى نائب رئيس المصري بشكل شخصي نهاية الأزمة مع التوأم بشكل ودي بسبب العلاقة بين الطرفين.

وحكم اتحاد كرة القدم المصري بأحقية التوأم حسام وإبراهيم حسن في الحصول على راتب شهرين من النادي المصري بعد رحيلهما وتولي قيادة بيراميدز. (طالع التفاصيل)

ليقرر المصري التقدم بشكوى ضد التوأم في اللجنة الأولمبية. (طالع التفاصيل)

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