مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: حكمنا بأحقية التوأم في راتب شهرين.. لجوء المصري للمحاكم خاطئ

حكم اتحاد كرة القدم المصري بأحقية التوأم حسام وإبراهيم حسن في الحصول على راتب شهرين من النادي المصري بعد رحيلهما وتولي قيادة بيراميدز.

ولجأ مجلس إدارة النادي المصري للقضاء ضد التوأم كما تقدم بشكوى ضدهما في اللجنة الأولمبية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الاتحاد حكم بأحقية التوأم في الحصول على راتب شهرين".

وشدد "لم يحصل الثنائي على الراتب وتقدم بشكوى رسمية للحصول عليه".

وأوضح المصدر "وفقا للعقود المبرمة بين النادي والتوأم فإنه يحق له الحصول على راتب شهرين متأخرين وبالفعل تم الحكم بذلك وإخطار النادي البورسعيدي".

وتابع "لجوء المصري للمحكمة برفع دعوة قضائية لرد مقدم التعاقد والحصول على تعويض مالي يعتبر تحركا خاطئا ومخالفا لتعليمات فيفا".

وأضاف "هذه مخالفة بإقحام القضايا الخاصة بكرة القدم في المحاكم المدنية، فهناك طرق قانونية حددها فيفا لمثل هذه القضايا".

وأتم تصريحاته "من بين تلك الطرق لجان اتحاد الكرة للفصل في النزاع القانوني أو اللجوء لمركز التسوية باللجنة الأولمبية".

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