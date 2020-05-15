أيمن أشرف يحكي.. الفشل في اختبارات الزمالك والتحدي "لإحراج" بعض أعضاء إدارة الأهلي

عاد أيمن أشرف ظهير أيسر الأهلي ومنتخب مصر بالذاكرة للوراء، ليسترجع بداية مشواره مع عالم كرة القدم.

وقال أيمن أشرف: "أنا من أسرة زملكاوية، وذهبت لاختبارات الزمالك وأنا في عمر الـ 6 سنوات".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون تايم سبورتس "وقتها فشلت في اختبارات الزمالك، وأبي أخبرني بأنه سيجعلني أذهب لاختبارات الأهلي ويجب علي أن أنجح".

وتابع "بعدها ذهبت لاختبارات الأهلي الأولى ومن أول لعبة نجحت في التسجيل وأخبرني المدرب وقتها أنني سأنتقل للاختبارات التالية مباشرة".

وأكمل حديثه قائلا: "بدر رجب (رئيس قطاع الناشئين السابق في الأهلي) صاحب الفضل الكبير علي وساعدني كثيرا واستفدت منه كثيرا".

بعد فترة مع فريق الناشئين في الأهلي، انتقل أيمن أشرف على سبيل الإعارة لـ تليفونات بني سويف، إلا أن الإعارة لم تستمر طويلا بعد إلغاء الدوري بسبب مذبحة بورسعيد عام 2012.

بعدها عاد للأهلي، ثم انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم مع سموحة، قبل أن يتعاقد الأخير مع اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الإعارة.

وتحدث أيمن أشرف عن استغناء الأهلي عنه بشكل نهائي، قائلا: "حزنت للغاية عندما وافق الأهلي على الاستغناء عني بشكل نهائي لـ سموحة".

وأشار "وقتها قررت أنني سأقاتل وأكفاح لأعود من جديد إلى بيتي الأهلي".

واستمر أيمن أشرف لمدة 3 سنوات بعد انضمامه بشكل نهائي مع سموحة، قبل أن يمر بالحادث الأليم الذي راح ضحيتها والدته وشقيقته، ليقرر الرحيل وعدم العيش في الإسكندرية.

وكشف أيمن أشرف: "بعد حادثة والدتي وأختي قررت عدم العيش في الإسكندرية مرة أخرى، بل وقررت اعتزال كرة القدم بشكل كامل".

واستمر "وقتها تحدث مع حلمي طولان وعنفني ووقف بجانبي كثيرا، وتراجعت في النهاية عن الاعتزال".

في تلك الأثناء بدأت رغبة الأهلي في إعادة أيمن أشرف، وكذلك رغبة الزمالك في التعاقد معه.

وأكمل لاعب الأهلي حديثه قائلا: "الزمالك تحدث معي قبل الأهلي، أحمد مرتضى وهو شخصية محترمة وصديقي، تحدث معي وأخبرني برغبة الزمالك في ضمي".

وأشار "وقتها كان قراري بأنني سأعود للقاهرة بسبب حادثة أسرتي وأخبرت أحمد مرتضى بأن يتحدثوا مع سموحة، والأخير وافق بالفعل على انضمامي لـ الزمالك".

وأردف "ولكن بعدها تحدث الأهلي معي فأوقفت كل شيء مع الزمالك، وانتظرت لشهر يناير ثم وقعت مجانا للأهلي وعدت من جديد لبيتي ولم أوقع أبدا لـ الزمالك".

ووصف شعوره بـ "عندما أخبرني وكيلي تامر النحاس برغبة الأهلي في إعادتي سعدت للغاية لأنني حققت ما أريده بالعودة من جديد".

وفسر "كان هناك بعض من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، لا يرغبون في عودتي بعد نهاية إعارتي مع سموحة في 2014".

وأتم "وقتها وضعتهم أمام عيني وقلت لنفسي سأقاتل وسأحرجهم وسأعود من جديد لـ الأهلي. وهذا ما فعلته".

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