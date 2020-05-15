هدف لا ينسى - سمير كمونة وصاروخ سرعته "120 كيلو متر في نهار رمضان"

حين يسدد اللاعب على المرمى من بقعة لا تناسب قدمه المفضلة يصبح توجيه الكرة أصعب وتقل سرعتها، لكن كل هذا لم يمنع المدفعجي سمير كمونة من إحراز هدف رائع من قذيفة لا تصد ولا ترد.

هدف لا ينسى - الحلقة 22

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2 يناير 1998.. الأهلي والمنيا

كان الكل يتسابق لدخول قائمة مكونة من 22 لاعبا فقط، ستصنع المجد بعد شهر في بوركينا فاسو، وبسبب قدراته الدفاعية المميزة، وكذلك تميزه في التسديد من بعيد للفتك بشباك المنافسين، كان سمير كمونة ممن وقع عليهم الاختيار من قبل الجنرال محمود الجوهري للتتويج بكأس إفريقيا.

موسم مميز قدمه المدافع الأسبق للأهلي، سجل فيه أول أهدافه لموسم 1997-1998 في شباك المنيا، بطريقة مميزة لا تنسى.

يحكي سمير كمونة لـFilGoal.com "أعتز كثيرا بهذا الهدف رغم أنني سجلت العديد من الأهداف في مسيرتي".

وواصل "بلغت سرعة الكرة في الهدف 120 كيلو متر في الساعة. المباراة كانت في رمضان وخضناها أثناء الصيام، ورغم التعب والإجهاد إلا أنني أخرجت كل طاقتي في هذه الكرة لتذهب بهذا الشكل".

كانت تسديدات كمونة لا تخطئ الشباك، فمن المنيا إلى زامبيا وصولا إلى المكسيك، لم يردع حارس تصويباته القاتلة.

ويبقى هدفه في شباك المنيا من ضمن أفضل ما سجل لاعب منتخب مصر السابق.

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